Через гумкоридор у Мухайям Аль-Вафедина вышли около четырех тысяч боевиков

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 5 апр — РИА Новости. Около четырёх тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населённого пункта Мухайям Аль-Вафедин с начала действия активной фазы по выводу членов незаконных вооружённых формирований, сообщил журналистам начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

"При содействии наших офицеров было освобождено пять заложников, находившихся в плену у боевиков незаконных вооруженных формирований в городе Дума. Всего с начала активной фазы операции по выводу экстремистов, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось около четырех тысяч боевиков и членов их семей", — сказал он.

По его словам, в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты продолжают возвращаться мирные жители.

"Правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению проводят очистку жилых районов от взрывоопасных предметов и решают первоочередные задачи по восстановлению разрушенной боевиками инфраструктуры. В населенных пунктах Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе организован подвоз питьевой воды и горячего питания, жителям оказывается необходимая медицинская помощь", — заключил генерал.