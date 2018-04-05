США вновь обвинили власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Белый дом распространил в среду заявление, в котором возложил вину за применение химоружия в Хан-Шейхуне год назад на власти Сирии.

"Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. В результате погибли сотни гражданских лиц. Мужчины, женщины и дети, погибшие от рук режима Асада 4 апреля 2017 года, заслуживают правосудия в этом деле, и мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности", — говорится в заявлении Белого дома.

"Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания 2013 года и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил жестокое использование химического оружия против народа Сирии", — говорится в заявлении.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые категорически отвергли обвинения и возложили вину на боевиков. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.