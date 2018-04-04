Путин назвал приоритетную тему переговоров по Сирии в Астане

Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Приоритет на переговорах в Астане по Сирии будет отдаваться политическому урегулированию, ключевое значение имеет Конгресс сирийского национального диалога, альтернативы которому для разрешения ситуации в САР нет, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

"Приоритетное внимание в рамках Астанинского процесса имеем в виду и впредь уделять задачам политического урегулирования сирийского кризиса, а именно — продвижению инклюзивного межсирийского диалога в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности Организации объединенных наций", — сказал он.

По словам Путина, стороны придают ключевое значение итогам Конгресса сирийского национального диалога. "Ключевое значение в этой связи придаем итогам Конгресса сирийского национального диалога, альтернативы которому, подчеркну, на сегодняшний день просто не существует", — отметил российский лидер.

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