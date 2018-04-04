Анкара продолжит операции в Сирии, если курды не покинут Манбидж

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция продолжит операции в Сирии, если курдские силы не покинут Манбидж, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган по итогам встречи в Анкаре Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию.

"Еще раз хочу повторить, что пока мы не обеспечим безопасность во всех регионах, находящихся под контролем YPG (курдские силы самообороны — ред.), прежде всего, в Манбидже, мы не остановимся", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что три страны-гаранта едины в намерении сохранить территориальную целостность Сирии и выработали на встрече в Анкаре некоторые шаги по сирийскому урегулированию, не приведя подробностей.

"Турция тщательно выполняет свои обязательства как страна-гарант по сирийскому урегулированию, открыто уже восемь наблюдательных пунктов по контролю над зоной деэскалации в Идлибе", — отметил президент Турции.

Вторая трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии прошла в среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года. По итогам переговоров в Сочи было подписано совместное заявление лидеров трех государств.

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