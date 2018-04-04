Роухани назвал переговоры с Путиным и Эрдоганом по Сирии открытыми

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Лидеры России, Турции и Ирана на переговорах в Анкаре очень открыто поговорили о будущем Сирийской Арабской республики, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Сегодня главы трех государств в Анкаре провели второй саммит глав государств. Мы в течение этих заседаний обсуждали полезные вопросы, очень открыто разговаривали друг с другом и говорили о будущем Сирии", — сказал Роухани по итогам трехстороннего саммита.

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