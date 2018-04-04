Иран, Турция и Россия отметили важность "Астаны" для урегулирования в Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран, Турция и РФ подчеркнули, что "Астана" была единственной эффективной инициативой, которая помогла снизить уровень насилия в Сирии, говорится в тексте совместного заявления лидеров трех стран по итогам переговоров в Анкаре.

"Президенты Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики подчеркнули, что Астанинский формат был единственной эффективной международной инициативой, которая помогла сократить насилие в Сирии, внесла вклад в установление мира и стабильности в Сирии и дала импульс процессу в Женеве с целью найти долгосрочное политическое решение сирийского конфликта", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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