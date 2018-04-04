Россия, Иран и Турция продолжат работать для ликвидации терроризма в Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран, Турция и РФ настроены продолжить сотрудничество для полной ликвидации "Исламского государства"* (запрещено в РФ) и других террористических группировок в Сирии, говорится в заявлении президентов трех стран.

"(Президенты) подтвердили свою решимость продолжить сотрудничество для окончательной ликвидации ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ – ред.) и других индивидов и группировок, связанных с "Аль-Каидой"* (запрещена в РФ — ред.) или ИГ*", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.

* Террористические группировки запрещены в России.





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