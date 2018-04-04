Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничество для достижения мира в Сирии

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подписали заявление по Сирии, в котором согласились продолжать сотрудничество для достижения мира в САР, сообщается на сайте администрации иранского лидера.

"(Президенты) подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии ради достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими сторонами и продвижения политического процесса, закрепленного резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении.