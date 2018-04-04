Россия, Иран и Турция призвали ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран, Турция и Россия призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные учреждения увеличить свою помощь Сирии путем направления дополнительной гуманитарной помощи.

"Призвали международное сообщество, в частности, ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить свою помощь Сирии путем направления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановления основных объектов инфраструктуры, в том числе социально-экономических объектов и сохранения исторического наследия",- говорится в совместном заявлении лидеров трех стран.

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