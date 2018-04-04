Россия, Турция и Иран уверены, что военного решения конфликта в Сирии нет

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

РИА НОВОСТИ. РФ, ИРАН И ТУРЦИЯ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО НЕТ ВОЕННОГО РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В САР, ЕГО МОЖНО РЕШИТЬ ТОЛЬКО ПУТЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — ЗАЯВЛЕНИЕ

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