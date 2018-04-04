МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ООН хочет работать вместе со всеми странами над стабилизацией ситуации в Сирии и проведением конституционной реформы, заявил замспецпосланника ООН по САР Рамзи Рамзи.

"Могу заверить вас, что ООН действительно хочет работать вместе со всеми странами в воплощении основных трех целей в Сирии. Это, во-первых, начало конституционных реформ, усиление зон деэскалации и также распространение мер доверия. Я не должен никого убеждать, что прекращение вооруженных действий должно происходить и в отсутствие гарантов процесса Астаны. Мы должны сделать так, чтобы резолюция 2254 была полностью выполнена", — сказал Рамзи.

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