Россия наблюдает попытки размыть итоги конференции по Сирии, заявил генерал

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия наблюдает попытки размыть результаты сочинской конференции по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"В настоящее время мы продолжаем наблюдать попытки размыть результаты Сочинского конгресса (по Сирии — ред.), предоставить эксклюзивное право эр-риядской группе сирийской оппозиции диктовать свои условия при ведении переговоров по политическому урегулированию", — сказал он на Московской конференции по безопасности.

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