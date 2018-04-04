В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГ* города, заявил генсек ООН

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Ираке и Сирии отвоеваны ранее занятые террористами города, инфраструктура группировки "Исламское государство"* разрушена, но расслабляться нельзя, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Сегодня борьба с террором выходит на новый этап. "Исламское государство Ирака и Леванта" понесло серьезные военные потери в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Отвоеваны все ранее занятые ИГИЛ* города, инфраструктура ИГИЛ*, его потенциал разрушен благодаря решающим ударам иракских и сирийских правительственных сил при поддержке международного сообщества, в том числе Российской Федерации. Тем не менее, мы не должны терять бдительность и расслабляться", — зачитал обращение Гутерреша замгенсека ООН Владимир Воронков на VII Московской конференции по международной безопасности.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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