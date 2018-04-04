МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована, Россия вносит значительный вклад в борьбу с терроризмом, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Недавно завершилась активная фаза российского военного участия в подавлении очагов терроризма на территории САР. Освобождены значительные территории, ранее захваченные "Исламским государством"*, "Джебхат ан-Нусрой"* (запрещенные в РФ террористические группировки — ред.) и другими незаконными вооружёнными формированиями. Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована", — сказал Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Россия "вносит существенный вклад в борьбу с международными террористическими организациями".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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