Глава ФАДН считает, что сирийский конфликт не решится в ближайшем будущем

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Конфликт в Сирии в ближайшем будущем не решится, считает глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"К сожалению, в этом регионе сейчас ситуация дестабилизирована. Россия много сделала и делает для ее стабилизации, но в силу понятных причин не все там зависит от нас. К сожалению, хрупкий баланс, который там сохранялся на протяжении какого-то времени, был нарушен. Убежден, что еще долго все будут пожинать плоды", — сказал Баринов в интервью РИА Новости.