Из города Дума выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и их родными

ДАМАСК, 4 апр — РИА Новости. Вторая колонна автобусов с боевиками и членами их семей выехала из города Дума в Восточной Гуте со значительной задержкой, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

По его словам, "процесс вывода боевиков из Думы задержался до трех часов дня". Собеседник агентства отметил, что это произошло из-за того, что были препятствия проезду через город Эль-Баб в провинции Алеппо, откуда колонны должны проследовать в Джараблус.

"Задержка на несколько часов могла сорвать договоренность между сирийской армией и боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" при содействии России", — сказал собеседник агентства.

Вопреки всем препятствиям из города Дума, по словам источника, выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и членами их семей.

В понедельник город Дума покинули 1 тысяча 130 боевиков и членов их семей.