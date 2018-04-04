"Сам себе режиссер": Запад и химатаки в Сирии

ДАМАСК, 4 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ровно год назад сирийская оппозиция заявила, что на севере страны, в поселении Хан-Шейхун провинции Идлиб, произошла химатака. Ее виновником оппозиция назвала правительственные войска. Позднее президент Сирии Башар Асад назвал растиражированные в интернете видеозаписи якобы последствий применения химоружия против мирного населения в Хан-Шейхуне инсценировкой.
США проигнорировали призыв России тщательно расследовать инцидент и не продемонстрировали доказательств виновности сирийских военных, а вместо этого нанесли в ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат. Позднее российские военные предупредили о частых провокациях боевиков в Сирии с применением химоружия. В Генштабе РФ отмечали, что США намерены использовать провокацию боевиков в пригороде Дамаска Восточная Гута как повод для удара по правительственным кварталам столицы.
Преступление и наказание
Утром 4 апреля 2017 года в СМИ и соцсетях появились видео съемки последствий применения химического оружия против мирного населения в городке Хан-Шейхун. Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего с кораблей и подводных лодок ВМФ США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк".
"Даже если взглянуть на изображения, можно увидеть, что спасатели, предположительно спасатели, помогали людям без масок, без перчаток, они спокойно передвигались. Как? Это полностью противоречит специфике газа зарин, о котором они говорили. Это невозможно, они бы умерли, как и остальные, и неизвестно, были ли те люди, которые лежали на земле, мертвы или нет. Можно подделать это изображение, это легко. Так что нельзя основываться в своих суждениях только на изображениях и видео, особенно сделанных "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация)" — сказал Асад.
Расследование без расследования
Так, согласно заявлению постпредства США, специалисты совместного механизма ООН и ОЗХО возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин на официальный Дамаск. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада ООН и ОЗХО заявил о профессионализме команды экспертов.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости отметил, что в качестве доказательной базы эксперты в основном использовали свидетельства, которые вызывают "огромные сомнения по причине ангажированности источников и по причине несоблюдения требований Конвенции по запрещению химоружия по последовательности сбора и хранения вещественны доказательств".
Попытка №2
В то время как западные СМИ и ряд региональных арабских телеканалов безосновательно публиковали сообщения о применении правительственными войсками отравляющих веществ в той или иной части Восточной Гуты, начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в середине марта предупредил о регулярных провокациях боевиков в Сирии с применением химического оружия. Он также заявил о намерениях США использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", — сказал генерал.
В свою очередь бойцы сирийской армии в начале марта заявили, что обнаружили лабораторию по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис, 13 марта лаборатория и склад с отравляющими веществами сирийские военные нашли в поселении Шефония. При опросе корреспондентом РИА Новости жителей ряда городов Восточной Гуты, в том числе где якобы применялись снаряды с хлором, ни один мирный житель не смог рассказать о случае отравления среди их родственников и знакомых.
Угроза сохраняется
Однако угроза провокаций с применением химического оружия сохраняется. По мнению сирийского политического эксперта Слеймана Халиля, боевики, подконтрольные США, Турции и Великобритании, могут вернуться к "съемкам фильмов о жертвах химических атак", как только возникнет вновь необходимость усилить политическое давление на Москву и Дамаск.
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