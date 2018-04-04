"Сам себе режиссер": Запад и химатаки в Сирии

ДАМАСК, 4 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ровно год назад сирийская оппозиция заявила, что на севере страны, в поселении Хан-Шейхун провинции Идлиб, произошла химатака. Ее виновником оппозиция назвала правительственные войска. Позднее президент Сирии Башар Асад назвал растиражированные в интернете видеозаписи якобы последствий применения химоружия против мирного населения в Хан-Шейхуне инсценировкой.

США проигнорировали призыв России тщательно расследовать инцидент и не продемонстрировали доказательств виновности сирийских военных, а вместо этого нанесли в ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат. Позднее российские военные предупредили о частых провокациях боевиков в Сирии с применением химоружия. В Генштабе РФ отмечали, что США намерены использовать провокацию боевиков в пригороде Дамаска Восточная Гута как повод для удара по правительственным кварталам столицы.

Преступление и наказание

Утром 4 апреля 2017 года в СМИ и соцсетях появились видео съемки последствий применения химического оружия против мирного населения в городке Хан-Шейхун. Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего с кораблей и подводных лодок ВМФ США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк".

Президент Сирии Башар Асад в конце апреля в интервью РИА Новости назвал историю с применением химоружия в Хан-Шейхуне настоящей постановкой, а видеоролики, снятые организацией "Белые каски" — прямым подтверждением.

"Даже если взглянуть на изображения, можно увидеть, что спасатели, предположительно спасатели, помогали людям без масок, без перчаток, они спокойно передвигались. Как? Это полностью противоречит специфике газа зарин, о котором они говорили. Это невозможно, они бы умерли, как и остальные, и неизвестно, были ли те люди, которые лежали на земле, мертвы или нет. Можно подделать это изображение, это легко. Так что нельзя основываться в своих суждениях только на изображениях и видео, особенно сделанных "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация)" — сказал Асад.

Расследование без расследования

Несмотря на то, что официальный Дамаск неоднократно предлагал все возможное содействие в расследовании событий в Хан-Шейхуне и обеспечение безопасности группы экспертов во время их визита на базу Шайрат, где якобы хранились боеприпасы с химоружием, специалисты не посетили в Сирии никаких объектов, имеющих предположительную связь с химической атакой в провинции Идлиб.

Так, согласно заявлению постпредства США, специалисты совместного механизма ООН и ОЗХО возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин на официальный Дамаск. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада ООН и ОЗХО заявил о профессионализме команды экспертов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости отметил, что в качестве доказательной базы эксперты в основном использовали свидетельства, которые вызывают "огромные сомнения по причине ангажированности источников и по причине несоблюдения требований Конвенции по запрещению химоружия по последовательности сбора и хранения вещественны доказательств".

Попытка №2

О провокациях с применением химического оружия и новых более сильных ударах США по Дамаску заговорили всерьез после начала военной операции сирийской армии по освобождению от террористов Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

В то время как западные СМИ и ряд региональных арабских телеканалов безосновательно публиковали сообщения о применении правительственными войсками отравляющих веществ в той или иной части Восточной Гуты, начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в середине марта предупредил о регулярных провокациях боевиков в Сирии с применением химического оружия. Он также заявил о намерениях США использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", — сказал генерал.

В свою очередь бойцы сирийской армии в начале марта заявили, что обнаружили лабораторию по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис, 13 марта лаборатория и склад с отравляющими веществами сирийские военные нашли в поселении Шефония. При опросе корреспондентом РИА Новости жителей ряда городов Восточной Гуты, в том числе где якобы применялись снаряды с хлором, ни один мирный житель не смог рассказать о случае отравления среди их родственников и знакомых.

Угроза сохраняется



Несмотря на всевозможные препятствия со стороны Запада, операция по освобождению Восточной Гуты практически завершена. При непосредственном участии в переговорах российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии удалось достичь договоренностей с главарями радикальных группировок и вывести тысячи боевиков и членов их семей из восточного пригорода Дамаска.

Однако угроза провокаций с применением химического оружия сохраняется. По мнению сирийского политического эксперта Слеймана Халиля, боевики, подконтрольные США, Турции и Великобритании, могут вернуться к "съемкам фильмов о жертвах химических атак", как только возникнет вновь необходимость усилить политическое давление на Москву и Дамаск.