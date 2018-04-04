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Война в Сирии
Война в Сирии

После Восточной Гуты. Куда будет наступать Сирийская арабская армия

08:0004.04.2018
(обновлено: 08:29 04.04.2018)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Пал последний оплот боевиков исламистских группировок в провинции Дамаск. Сирийская арабская армия (САА) завершает зачистку Восточной Гуты, удерживаемой террористами с 2012 года. Этот район долго был болезненной занозой для центра столицы — оттуда исламисты безнаказанно отправляли на задания смертников, регулярно обстреливали правительственные и жилые кварталы. Их 82-миллиметровые минометы доставали даже до российского посольства. О том, какие еще болевые точки останутся в Сирии после освобождения Восточной Гуты, — в материале РИА Новости.

Взятая крепость

Восточную Гуту сирийские генералы долго оставляли "про запас". До вмешательства в конфликт российских войск у САА не было возможностей, сил и средств, чтобы планировать и проводить стратегические наступательные операции по освобождению захваченных боевиками территорий. К тому же эту местность боевики превратили в неприступную крепость.

Воздушно-космические силы и спецназ ССО изменили ход войны, и правительственные войска быстро отвоевывали утраченные территории, одерживая одну победу за другой. Алеппо, Пальмира, акербатский котел, марш на Дейр-эз-Зор… Вскоре после его освобождения в САА решили взяться за Идлиб, куда со всей Сирии свозили боевиков, согласившихся сложить оружие.

© AP Photo / SANAВыход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. 25 марта 2018
© AP Photo / SANA
Выход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. 25 марта 2018

Но в начале 2018-го ситуация в Восточной Гуте резко обострилась. Дамаску пришлось затормозить идлибское наступление и перебросить силы к столице. Отряды вооруженной радикальной оппозиции 1 января блокировали склад бронетехники в городе Хараста, отрезав его от подконтрольных сирийской армии территорий. Вдобавок они нарушили логистику САА на западе страны — через Харасту проходит трасса М5, связывающая Дамаск с Хомсом. Чтобы избежать обстрелов, правительственные войска были вынуждены пользоваться длинными объездными дорогами. Но наибольшая для Дамаска опасность исходила из района Джобар — самой западной точки территории, контролируемой боевиками.

© AFP 2018 / Amer AlmohibanyДым после авиаудара ВВС Сирии на востоке Дамаска. 20 марта 2017
© AFP 2018 / Amer Almohibany
Дым после авиаудара ВВС Сирии на востоке Дамаска. 20 марта 2017

Сирийской армии удалось отбить Джобар у террористов в начале этой недели. Отвоевав большую часть Восточной Гуты, правительственные войска получили возможность перегруппироваться и подготовиться к наступлению на очередной террористический анклав.

Последний оплот

Одна из самых проблемных провинций Сирии — Идлиб. Здесь базируются основные силы террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* (около 20 тысяч штыков), не считая боевиков других группировок. Именно сюда сирийские власти свозили автобусами сдавшихся террористов из осажденного Алеппо. Очевидно, уже скоро Идлиб станет новым полем боя. Косвенное тому подтверждение — усиление активности российских ВКС.

Колонна автомобилей возле города Хараста в Восточной Гуте. 22 марта 2018
© AFP 2018 / Louai Beshara
Три колонны автомобилей с боевиками выехали из Восточной Гуты в Идлиб
По сообщениям арабской прессы, с начала апреля штурмовая и бомбардировочная авиация атакует объекты инфраструктуры боевиков, расположенные в этом регионе. Под ударами оказались пункты дислокации и склады террористов в городе Джиср аш-Шугур неподалеку от граничащей с Турцией Латакии. Информация об авиаударах попала в СМИ одновременно с данными о том, что боевики планировали атаковать части САА на границах провинции.

Второе косвенное свидетельство грядущего наступления САА в Идлибе — заявление представителя Сирии в ООН Башара Даафари о планах террористов устроить в провинции провокацию с применением химического оружия. Он подчеркнул, что акцию готовят иностранные специалисты.

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе

Стоит отметить, что "химическое" прикрытие неоднократно использовали западные страны для оправдания давления на официальный Дамаск. Чем больших успехов добивалась САА в борьбе с терроризмом, тем чаще западные политики говорили об угрозе применения химического оружия "режимом Асада". А ровно год назад под тем же предлогом американские эсминцы нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат. Убедительных доказательств применения САА химического оружия тогда, напомним, не нашли.

© AFP 2018 / Omar Haj KadourРазрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб

И наконец, третий фактор — обострение противоречий между боевиками разных террористических группировок в самом Идлибе. Еще в середине марта российские СМИ сообщили, что в провинции развернулась "грызня" между фракцией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (включает в себя "Джебхат ан-Нусру"*) и "Джебхат Тахрир ас-Сурийа". Боевики обеих организаций делят сферы влияния, не щадя людей и боеприпасов.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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