ООН, 3 апр — РИА Новости. В ООН ожидают, что встреча глав Ирана, России и Турции поможет в политическом урегулировании ситуации в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящую в Анкаре встречу.
Президент России Владимир Путин 3-4 апреля находится с двухдневным визитом в Турции. В Анкаре запланирован саммит России, Турции и Ирана по Сирии. Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2016 года.
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