Спецпосланник США заверил, что борьба с ИГ* в Сирии будет завершена

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпосланник США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) Бретт Макгерк заверил, что война с ИГ* в Сирии будет завершена.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе и повторил во вторник, что он раздумывает над уходом США из Сирии.

"Мы в Сирии, чтобы бороться с ИГ*. Это наша миссия, наша миссия не завершена, и мы эту миссию завершим", — сказал Макгерк, выступая на конференции в вашингтонском экспертном Институте мира.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. По неофициальным данным, в Сирии может находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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