Россия и Красный Крест озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия и Международный комитет Красного Креста (МККК) озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке и ряде других регионов Сирии, заявил журналистам президент МККК Петер Маурер по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Наша беседа с господином министром показала, что мы оба крайне озабочены тем, какой разрыв существует между потребностями местного населения и возможностями гуманитарных организаций помочь удовлетворить эти потребности", — сказал Маурер, отвечая на вопрос о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке.
По его словам, на сегодняшний день Сирия по-прежнему остаётся самым значимым вопросом для МККК в гуманитарной сфере.
"От лица президента МККК хотел бы подчеркнуть, что все стороны в конфликте должны соблюдать международное гуманитарное право для того, чтобы это позволило сокращать потребности местного населения", — отметил глава МККК.
Маурер отметил, что МККК работает в Сирии на протяжении уже семи лет.
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