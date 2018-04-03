Россия и Красный Крест озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия и Международный комитет Красного Креста (МККК) озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке и ряде других регионов Сирии, заявил журналистам президент МККК Петер Маурер по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Наша беседа с господином министром показала, что мы оба крайне озабочены тем, какой разрыв существует между потребностями местного населения и возможностями гуманитарных организаций помочь удовлетворить эти потребности", — сказал Маурер, отвечая на вопрос о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке.

По его словам, на сегодняшний день Сирия по-прежнему остаётся самым значимым вопросом для МККК в гуманитарной сфере.

"От лица президента МККК хотел бы подчеркнуть, что все стороны в конфликте должны соблюдать международное гуманитарное право для того, чтобы это позволило сокращать потребности местного населения", — отметил глава МККК.

Он добавил, что МККК "выражает искреннюю благодарность России за помощь в оказании гуманитарной помощи Сирии". "И, в частности, мы очень ценим усилия России по помощи в разминировании определенных территорий страны, в обезвреживании взрывоопасных предметов на территории Сирии. Для нас это существенная помощь. Мы высоко ценим усилия России, усилия международной общественности, международных организаций и сирийских организаций по оказанию гуманитарной помощи. Однако всё еще многое предстоит сделать в будущем".

Маурер отметил, что МККК работает в Сирии на протяжении уже семи лет.

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