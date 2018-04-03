Глава МККК поддержал предложение Шойгу активнее помогать мирным сирийцам

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу об оказании более активной практической помощи мирным жителям в Сирии.

Он отметил, что в последние два года Сирия стала основным направлением сотрудничества МККК с Россией.

"Мне было очень интересно услышать, что вы тоже делаете акцент на том, что необходимо искать пути усиления практических действий на местах, необходимо найти способы практическими мерами помогать людям", — сказал Маурер на встрече с Шойгу.

"И также я хотел бы сказать немного о той задаче, которую вы отметили. Это то, что необходимо переориентировать и подстроить наши действия в сфере гуманитарной помощи под потребности людей, которые пострадали от вооруженного конфликта. Потому что сейчас все больше растягивается этот пробел, все больше потребностей у людей. И не все из них мы можем удовлетворить", — подчеркнул президент МККК.

Он напомнил, что в соответствии с мандатом основной задачей Красного Креста является предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.

"И поэтому, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали МККК российские военные структуры в регионах, пострадавших от конфликта. Это была поддержка как в обеспечении беспрепятственного доступа МККК, так и в создании и поддержании диалогов о МККК", — подчеркнул Маурер.

Он также выразил надежду, что сегодня сможет обсудить с Шойгу и дальнейшие возможности сотрудничества не только в Сирии, но и в других регионах.

Маурер признался, что для него большая честь получить приглашение на конференцию.

"И я благодарю вас за возможность выступить на конференции", — сказал он.

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