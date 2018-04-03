Более тысячи боевиков и их родных вывезли из Восточной Гуты в Алеппо

БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Группа из 1130 боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей вывезены в понедельник из города Дума Восточной Гуты в Джараблус на север провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Двадцать один автобус с 1130 боевиками "Джейш аль-Ислам" и членами их семей выехали из Думы через гуманитарный коридор Мухайам Аль-Вафидин на север Алеппо в Джараблус", — рассказал собеседник агентства.

Город Дума остается последним форпостом террористов в Восточной Гуте. В воскресенье вечером оттуда была вывезена в Идлиб последняя группа боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман". Вывод оставшихся террористов, согласно договоренностям, продолжится до полного освобождения Думы и передачи населенного пункта под контроль сирийской армии.