Путин и президент Египта обсудили Сирию

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси и обсудил с ним с учетом предстоящего в Анкаре саммита РФ-Турция-Иран обстановку в Сирии, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"С учетом предстоящего в Анкаре трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран лидеры обсудили проблематику сирийского урегулирования, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении. Отфиксировано совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом беседа носила конструктивный, дружественный характер.

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