Богданов обсудил с послом Сирии стабилизацию ситуации в Восточной Гуте

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом усилия по стабилизации ситуации в Восточной Гуте, сообщили в МИД РФ.
Командование сирийской армии 31 марта объявило об освобождении всей Восточной Гуты за исключением города Дума. Из последнего оплота террористов в восточном пригороде Дамаска вторые сутки продолжается вывод боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб и в район Джараблус на севере провинции Алеппо.
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