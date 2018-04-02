Путин, Эрдоган и Роухани обсудят дальнейшие меры по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главы России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани дадут оценку текущей ситуации в Сирии, будут выработаны дополнительные шаги в интересах укрепления режима прекращения боевых действий, обеспечения работы зон деэскалации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Саммит президентов РФ, Турции и Ирана пройдет в Анкаре 4 апреля.

"Естественно, будет обсуждаться, и главы государств дадут оценку нынешней ситуации в ряде районов Сирии, где был зафиксирован всплеск насилия со стороны противников мирного разрешения кризиса. Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть предприняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий и обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации", — сказал Ушаков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>