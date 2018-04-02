Богданов и посол Сирии обсудили усилия по стабилизации ситуации в Гуте

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом усилия по стабилизации ситуации в Восточной Гуте, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, включая комплекс вопросов политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В этом контексте констатировалась особая важность усилий, предпринятых сирийской стороной в координации с российскими военными, обеспечивших безопасность в соседнем с Дамаском районе Восточная Гута и позволивших спасти тысячи жизней сирийских граждан" — говорится в сообщении МИД.

Командование сирийской армии 31 марта объявило об освобождении всей Восточной Гуты за исключением города Дума. Из последнего оплота террористов в восточном пригороде Дамаска вторые сутки продолжается вывод боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб и в район Джараблус на севере провинции Алеппо.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>