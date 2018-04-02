МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США пытаются изолировать районы на восточном берегу Евфрата в Сирии, создавая там военные объекты и органы власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особенно нас тревожит, что, вопреки многократным заверениям, что единственная цель США в Сирии — это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата, на значительной части сирийской территории вплоть до границы с Ираком. И не только обосновываются своими военными объектами, но и создают там органы власти, которые им лояльны, им подотчетны, которые будут ими финансироваться, и все это в контексте изолирования этих районов от остальной территории САР", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмуд Али.

"Нас убеждали, что таких планов нет, что США не стремятся расколоть Сирию. Убеждали неубедительно, простите за тавтологию", — добавил министр.

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