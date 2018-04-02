За сутки к перемирию в Сирии присоединились десять населенных пунктов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Десять населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 10 соглашений с населенными пунктами: Таксис, Зор-Эл-Жамаклия, Зор-Абу-Дарда, Машиях, Кабиха, Амара, Акшан, Зор-Эль-Малан, Рамлия, Ханифа провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2494. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Также Россия за прошедшие сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, а Турция — четыре.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинции: Латакия – шесть, Дамаск – три, Алеппо – два, Хомс – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции: Идлиб – три, Хомс – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. В течение суток медицинскую помощь получили 90 человек.

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