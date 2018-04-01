Источник: тысячу боевиков вывезли из сирийского города Дума

БЕЙРУТ, 1 апр — РИА Новости. Тысяча боевиков радикальной группировки "Фейлак Ар-Рахман" с семьями вывезены из сирийского города Дума, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

Город Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Командование сирийской армии 31 марта объявило о полном освобождении Восточной Гуты после того, как была вывезена последняя группа боевиков из поселений Джоубар, Замальке, Эйн-Терма и Эрбин в то время, как в Думе переговоры с боевиками подошли к финальному этапу.

"24 автобуса покинули Думу сегодня вечером через гуманитарный коридор в Мухайяам Аль-Вафедин в направлении Идлиба. Это в рамках договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской армией и боевиками в Думе, в первую очередь, с "Джейш аль-Ислам",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, боевики "Джейш аль-Ислам"* будут выведены из Думы с личным стрелковым оружием в направлении города Джараблус в провинции Алеппо на сирийско-турецкой границе после того, как завершится вывод в Идлиб радикалов из "Фейлак Ар-Рахман".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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