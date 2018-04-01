Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков из Гуты

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Не прекращается работа по склонению радикальной группировки "Джейш аль-Ислам*" к прекращению боевых действий и разоружению. Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве "живого щита", — сказал он.

Евтушенко отметил, что "на сегодняшний день достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты".

Представитель ЦПВС пояснил, что в соответствии с требованиями российской стороны "боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта".

"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька правительственными войсками проводятся мероприятия по обеспечению скорейшего возвращения в данные населенные пункты мирных жителей из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц", — добавил Евтушенко.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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