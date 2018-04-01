Из Восточной Гуты вывели боевиков "Фейлак ар-Рахман"

Жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. 20 марта 2018

Жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. 20 марта 2018

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Гуманитарная операция по выводу из сирийской Восточной Гуты боевиков "Фейлак Ар-Рахман" успешно завершена, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман", — говорится в сообщении.

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