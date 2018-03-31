Глава Минобороны Турции призвал Францию отказаться от авантюр в Сирии

АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара призывает Париж к отказу от необдуманных шагов в Сирии, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее встретился с делегацией курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и SDF при содействии Франции и мирового сообщества.
Как сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF, власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Однако, как сообщили в МИД Франции, Париж не планирует проводить новую операцию на севере Сирии.
По словам турецкого министра, если Франция считает целью своего военного присутствия в Сирии открытую либо косвенную поддержку террористических организаций, то это серьезное заблуждение и ошибка. "Надеемся, что Франция не пойдет на подобную авантюру", — заявил Джаникли, выступая в провинции Гиресун. Его цитирует агентство Anadolu.
"Иными словами, если Франция попытается дислоцировать на севере Сирии свой военный контингент, то это станет незаконным шагом с точки зрения международного права. Действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации сирийских земель", — отметил Джаникли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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