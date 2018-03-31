Глава Минобороны Турции призвал Францию отказаться от авантюр в Сирии

АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Анкара призывает Париж к отказу от необдуманных шагов в Сирии, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее встретился с делегацией курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и SDF при содействии Франции и мирового сообщества.

Как сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF, власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Однако, как сообщили в МИД Франции, Париж не планирует проводить новую операцию на севере Сирии.

По словам турецкого министра, если Франция считает целью своего военного присутствия в Сирии открытую либо косвенную поддержку террористических организаций, то это серьезное заблуждение и ошибка. "Надеемся, что Франция не пойдет на подобную авантюру", — заявил Джаникли, выступая в провинции Гиресун. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого министра, ввиду почти полного устранения угрозы террористической организации ИГ* в Сирии законных обоснований для дислокации военных контингентов иностранных государств на сирийской территории не осталось.

"Иными словами, если Франция попытается дислоцировать на севере Сирии свой военный контингент, то это станет незаконным шагом с точки зрения международного права. Действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации сирийских земель", — отметил Джаникли.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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