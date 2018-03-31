Более 38 тысяч боевиков с семьями вывезли из сирийского Арбила в Идлиб

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 38 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийского Арбила в зону деэскалации "Идлиб", сообщает в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

"С начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 38 191 боевик и членов их семей", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийскими полицейскими и военнослужащими под контролем офицеров российского центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

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