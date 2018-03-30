За четверг через гумкоридор "Арбил" в Сирии вышли семь тысяч человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За четверг через гуманитарный коридор "Арбил" в Сирии вышли более 7 тысяч человек, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для увеличения пропускной способности этого гуманитарного коридора российской стороной при поддержке правительства Сирийской Арабской Республики был открыт дополнительный пункта пропуска. Вчера через гуманитарный коридор "Арбил" вышли 7 003 человека", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>