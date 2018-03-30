Турция готовит операцию против курдов на северо-востоке Сирии и в Ираке

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Турция приступила к подготовке операции против курдских сил на северо-востоке Сирии и на севере Ирака, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.

"Начата подготовка к очистке от боевиков сирийских регионов Айн Аль-Араб, Расалайн, Телль-Абъяд вплоть до границы Сирии с Ираком. Пока из (иракского) Синджа не вычистим террористов, как бы они ни назывались, операция будет продолжаться", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

По его словам, в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне обезврежено 3800 террористов. "В значительной степени цели нашей операции достигнуты. Продолжаем ее, чтобы обеспечить контроль, прежде всего, над Телль-Рифатом и его окрестностями", — добавил турецкий лидер.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>