Более семи тысяч боевиков и членов их семей вывезли из Гуты за сутки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 7 тысяч боевиков и членов их семей вывезены в четверг по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.

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