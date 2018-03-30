Центр примирения в Сирии продлил гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в направлении города Идлиб. 24 марта 2018

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в направлении города Идлиб. 24 марта 2018

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков "Фейлак Ар-Рахман" в зону деэскалации "Идлиб", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для вывода оставшейся части боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" в зону деэскалации "Идлиб" российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении гуманитарных пауз", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

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