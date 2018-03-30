Более тысячи человек за сутки покинули по гумкоридору сирийскую Думу

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За сутки район города Думы в Сирии по гуманитарному коридору покинули более 1 тысячи мирных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"По гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 1 049 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, продолжена онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения.

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