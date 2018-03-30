С начала действия гумпауз из Восточной Гуты вышли более 143 тысяч человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из сирийской Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышли более 143 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 143 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>