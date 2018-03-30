В Восточной Гуте обезвредили более 35 террористов с заминированными поясами

БЕЙРУТ, 30 мар — РИА Новости. Сирийские военные обезвредили 36 человек с заминированными поясами на различных гуманитарных коридорах из Восточной Гуты с начала вывода мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"С начала выхода жителей Восточной Гуты через разные гуманитарные коридоры пойманы 30 мужчин и шесть женщин с заминированными нательными поясами", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, четыре из шести женщин надели пояса на себя, две спрятали их в личные вещи.

Также отмечается, что террористы положили пятикилограммовую самодельную взрывчатку вместе с ребенком.

"Целью этих террористов были автобусы (с боевиками и членами их семей) или лагеря временного пребывания (где размещены жители Восточной Гуты) для обвинения сирийского государства", — отметил источник.