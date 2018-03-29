Источник: боевики сжигают свои штабы перед выходом из Восточной Гуты

БЕЙРУТ, 29 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики сжигают свои штабы в ряде городов Восточной Гуты перед тем, как уехать в Идлиб вместе со своими семьями, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Боевики в Джоубаре, Эрбине, Замальке, Эйн-Терме подожгли свои штабы перед тем, как покинуть эти поселения и уехать в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, такие же действия предприняли боевики в Харасте несколько дней назад, там помимо штабов подожгли склад с боеприпасами, что привело к ранению нескольких террористов и членов их семей.
"Они хотят уничтожить все компрометирующие документы, касающиеся их и связей с их покровителями, перед тем как уехать", — добавил источник.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
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