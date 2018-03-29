Из Восточной Гуты с начала гумоперации вышли более пяти тысяч боевиков

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. Около 25 тысяч боевиков и членов их семей вышли из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька в Сирии с начала гуманитарной операции, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.
По его данным, в среду через гуманитарный коридор "Арбил" вышли 5,29 тысячи боевиков "Фейлак ар-Рахман"* и членов их семей.
"Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведены 24.912 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского арабского красного полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сообщил начальник центра.
*Запрещенная в России террористическая организация
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