Из Восточной Гуты с начала гумоперации вышли более пяти тысяч боевиков

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. Около 25 тысяч боевиков и членов их семей вышли из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька в Сирии с начала гуманитарной операции, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.

Он добавил, что в целом обстановка в Восточной Гуте постепенно нормализуется: в населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад. Для эвакуации оставшейся части боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман"* в зону деэскалации "Идлиб" российский центр примирения решил продлить "гуманитарные паузы", сообщил Евтушенко.

По его данным, в среду через гуманитарный коридор "Арбил" вышли 5,29 тысячи боевиков "Фейлак ар-Рахман"* и членов их семей.

"Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведены 24.912 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского арабского красного полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сообщил начальник центра.

*Запрещенная в России террористическая организация

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