Более тысячи жителей вышли в четверг через гумкоридор в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. В четверг через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли более тысячи мирных жителей, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышли 1049 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинули 28 тысяч 495 человек", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению были выведены 136 тысяч 191 человек.

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