Более тысячи жителей вышли в четверг через гумкоридор в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. В четверг через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли более тысячи мирных жителей, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Как отметил Евтушенко, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению были выведены 136 тысяч 191 человек.
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