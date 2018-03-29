В Сирии за сутки около 600 человек вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 598 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Российские военные продолжают оказывать мирным жителям помощь, отметил Евтушенко. Так, Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.
"Жителям населенного пункта Сухур провинции Алеппо выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — добавил он.
Российские военные врачи за сутки помогли 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.
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