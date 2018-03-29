В Сирии за сутки около 600 человек вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 мар — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 598 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 19 человек, в провинции Хомс – 150 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 429 человек", — сказал он.

Российские военные продолжают оказывать мирным жителям помощь, отметил Евтушенко. Так, Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

"Жителям населенного пункта Сухур провинции Алеппо выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — добавил он.

Российские военные врачи за сутки помогли 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.

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