Российские военные обеспечивают беженцев из Гуты ночлегом и питанием

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные обеспечивают беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и лечением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
По его словам, срочная эвакуация требуется значительному числу людей.
"Все эти люди обеспечены медициной, независимо от того, к кому они относятся. Ими занимаются врачи", — добавил Шойгу.
Он также рассказал, что в первые дни снайперами боевиков было ранено шесть мирных жителей. "Серьезными усилиями удалось снайперскую угрозу локализовать и сейчас эта работа продолжается", — заключил Шойгу.
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