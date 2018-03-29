Российские военные обеспечивают беженцев из Гуты ночлегом и питанием

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные обеспечивают беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и лечением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Россия делает огромную работу, которая заключается в обеспечении ночлегом, постельными принадлежностями, горячим питанием. Мы развернули там полевые кухни, подвозим туда питание. Естественно занимаемся медицинской эвакуацией всех тех, кто в этом нуждается", — сказал Шойгу.

По его словам, срочная эвакуация требуется значительному числу людей.

"Все эти люди обеспечены медициной, независимо от того, к кому они относятся. Ими занимаются врачи", — добавил Шойгу.

Он также рассказал, что в первые дни снайперами боевиков было ранено шесть мирных жителей. "Серьезными усилиями удалось снайперскую угрозу локализовать и сейчас эта работа продолжается", — заключил Шойгу.

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