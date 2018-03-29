Богданов назвал тему встречи лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На саммите лидеров стран гарантов — РФ, Турции и Ирана- будет обсуждаться функционирование зон деэскалации и борьба с терроризмом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, также будет обсуждаться "гуманитарное содействие населению, и, естественно, политический процесс, в том числе с учётом конгресса сирийского национального диалога Сирии в Сочи".
Саммит лидеров трёх стран намечен на 4 апреля в Анкаре.
*Запрещенные в России террористические организации
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>