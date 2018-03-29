Богданов рассказал о переговорах с "Джейш аль-Ислам"* по Восточной Гуте

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Переговоры о выходе группировки "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты идут, есть шанс на прогресс в этом вопросе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Рабочие контакты есть. И на нас выходят и письма пишут, по телефону говорят, встречаются", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, идут ли сейчас переговоры о выходе боевиков "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты, в частности района Думы.

"Я думаю, (шанс на прогресс) есть, конечно", — добавил Богданов.