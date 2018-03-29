Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в Москве Мехди Санаи взаимодействие по урегулированию сирийского кризиса перед трехсторонней встречей президентов России, Ирана и Турции, сообщило российское министерство иностранных дел.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на вопросы российско-иранского взаимодействия по урегулированию сирийского кризиса в том числе в контексте предстоящей трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции в Анкаре", — говорится в сообщении.

Саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>