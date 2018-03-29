Лживые обвинения в адрес России мешают переговорам по Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сфабрикованные обвинения в адрес РФ и Дамаска в неизбирательном применении силы в Сирии создают препятствие для переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Продолжающиеся в том числе сфабрикованные и безосновательные обвинения в адрес сирийского правительства, а также России в неизбирательном применении силы в якобы убийстве гражданских лиц, абсолютный вымысел и другая ложь, которая якобы проникнута заботой о судьбах гражданского населения, на деле создают препятствия для достижения переговорных решений и спасения человеческих жизней", — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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